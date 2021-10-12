Новый Супермен в комиксах сменит сексуальную ориентацию

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Джон Кент, который по сценарию комикса американской компании DC является сыном оригинального Супермена Кларка Кента и продолжает миссию своего отца по защите человечества, в новом номере комиксов станет бисексуалом. Об этом в понедельник сообщила компания на своем сайте.

"Новый Супермен на Земле признается в том, что он бисексуал", - говорится в сообщении. Комикс появится на полках магазинов с 9 ноября.

Данный поворот сюжета связан с днем признания в своей сексуальной ориентации, который отмечается 11 октября и призван поддерживать людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, он проводится в США с 1988 года.

Первый комикс о самом знаменитом герое со сверхчеловеческими способностями был создан в 1938 году. Супермен, родившийся на планете Криптон и получивший на Земле имя Кларк Кент, с раннего возраста начал проявлять сверхспособности и решил использовать их на благо человечеству. Персонаж, отличительными чертами которого является красно-сине-желтый костюм и алый плащ, был экранизирован в десятках фильмов, сериалов и видеоигр.

Джон Кент - один из новых персонажей во вселенной комиксов DC, принявший эстафету по спасению мира у своего отца в одном из номеров комикса в 2016 году. С тех пор наследник Кларка Кента отражает актуальную американскую новостную повестку - герой уже ранее сталкивался с проблемами глобальных климатических изменений, боролся за права мигрантов и предотвращал стрельбу в школе.