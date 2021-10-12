В Квебеке около 15 тыс. медиков могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться

ОТТАВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 15 тыс. медицинских работников провинции Квебек могут лишиться работы из-за отказа делать прививку от нового коронавируса. Об этом в понедельник со ссылкой на главу Минздрава региона Кристиана Дюбэ сообщило издание Montreal Gazette в своей электронной версии.

По данным чиновника, все медработники до 15 октября должны предоставить в ведомство справку о полном курсе вакцинации от ковида, в противном случае у них будут отозваны лицензии на работу. Среди тех, кто еще не предоставил такие справки, более 9 тыс. медсестер и медбратьев (из примерно 80 тыс. таких сотрудников). Дюбэ подчеркнул, что медики будут лишены заработка до тех пор, пока не пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.

По данным телеканала Global News, профсоюзы медработников Квебека не поддержали такое решение властей и готовы обращаться в суд. Увольнение такого большого числа медиков, считают некоторые эксперты, может вызвать коллапс всей системы здравоохранения региона, которая и без того испытывает острую нехватку специалистов.

9 октября в Минздраве Канады сообщили, что ситуация с четвертой волной эпидемии в стране в два раза лучше, чем прогнозировали специалисты. Среднесуточное число новых инфицированных не превышает 3,8 тыс., тогда как эксперты прогнозировали этот показатель на уровне более 8 тыс. человек в сутки. В Канаде полностью вакцинированы 82% жителей старше 12 лет, одну прививку сделали 89% граждан этой возрастной категории.