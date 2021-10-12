До 14 градусов тепла и без осадков прогнозируют в Москве во вторник

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Облачная погода без осадков с температурой до 14 градусов тепла ожидается во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, в ночь на среду температура опустится до четырех градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от 10 до 15 градусов, в ночные часы - от одного до шести градусов.

Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит во вторник 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба.