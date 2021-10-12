На Кубани планируют компенсировать часть затрат компаниям на покупку новых автобусов

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края рекомендовали региональному Минтрансу разработать порядок предоставления субсидий организациям автомобильного транспорта для компенсации им части затрат при покупке новых автобусов для общественных перевозок. Также ведомству поручили обеспечить населенные пункты транспортным сообщением, сообщили в пресс-службе заксобрания края во вторник.

"Краевому Минтрансу рекомендовано принять все меры по завершению процедуры оформления нормативного правового акта, регламентирующего применение автоматизированной системы безналичной оплаты поездок, разработать порядок предоставления субсидий организациям автомобильного транспорта для компенсации им части затрат на реализацию инвестпроектов по покупке новых автобусов. Совместно с органами местного самоуправления ведомству предстоит также принять меры по обеспечению населенных пунктов транспортным сообщением и до апреля следующего года разработать дорожную карту поэтапного перехода маршрутной сети Кубани на регулируемый тариф с указанием конкретных сроков, финансовых затрат и источников финансирования", - говорится в сообщении.

Сейчас на Кубани действуют 68 объектов транспортной инфраструктуры, которые осуществляют кассово-диспетчерское обслуживание, а также 14 автовокзалов и 18 автостанций. При этом программы по развитию регулярных перевозок с финансированием из краевого бюджета пока нет. Средний возраст транспорта, который перевозит людей, составляет 10-12 лет, в связи с этим депутаты предложили, помимо обновления подвижного состава, на условиях софинансирования развивать также сеть трамвайных и троллейбусных маршрутов.

"Если говорить об обновлении подвижного состава, к примеру, в Краснодаре, то нельзя сравнивать темпы работ в этом направлении у нас и в небольших городах других регионов страны, где в несколько раз меньше и население, и число самой техники в пассажирских автопарках. На первом месте у нас должен стоять комфорт людей. Если делать все поэтапно и при должном финансировании, то через определенное время мы сможем выйти на новый качественный уровень обслуживания пассажиров", - сказал председатель заксобрания края Юрий Бурлачко.

Он добавил, что в регионе необходимо внедрить повседневную практику единого электронного билета при оплате проезда, так как это позволит понимать, сколько людей перевозит общественный транспорт и каков финансовый оборот в этой сфере.

"Сейчас региональным Минтрансом разрабатывается проект постановления губернатора Кубани о создании автоматизированной системы, обеспечивающей внедрение единых электронных карт для проезда на общественном транспорте во всех муниципалитетах. И это должно стать одним из импульсов дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и пассажироперевозок", - уточнили в пресс-службе.

О регулировке тарифов

Как отметил заместитель руководителя краевого Минтранса Алексей Смаглюк, ведомство рассматривает вопрос создания на Кубани краевого казенного учреждения, которое наделят функциями по организации пассажирских перевозок, контролю за исполнением госконтрактов по регулярным перевозкам людей и багажа автомобильным и электрическим наземным транспортом. Подобные учреждения уже создали в некоторых субъектах России.