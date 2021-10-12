В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 531 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом во вторник сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 526 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые зарегистрировали 421 случай.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 11 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 531 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 84 817 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 1 443 человека. Выздоровевших за сутки - 457 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму выздоровели около 72 тыс. человек, умерли свыше 2,7 тыс. пациентов.