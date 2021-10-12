В России за сутки зарегистрировали 973 смерти из-за коронавируса. Это новый максимум

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,79%, следует из данных штаба.

Заболевшие и вылечившиеся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 190, до 7 832 964.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

В частности, в Москве за сутки выявили 4 699 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 2 158, в Подмосковье - 1 804, в Самарской области - 726, в Нижегородской - 655, в Воронежской - 649.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 720 334, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве число выздоровевших увеличилось на 2 477, в Санкт-Петербурге - на 2 459, в Подмосковье - на 1 502, в Нижегородской области - на 514, в Липецкой - на 472, в Свердловской - на 468.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 699 против 5 002 днем ранее, до 1 688 376.

В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число умерших из-за коронавируса в столице возросло за сутки на 70 против 71 днем ранее, до 29 808, следует из сообщения штаба.