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Минобрнауки разработало инструкцию на случай нападения на образовательное учреждение

Согласно инструкции, при нападении рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении, отойти от окон и лечь на пол

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минобрнауки рассказало, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательную организацию. Инструкция опубликована во вторник в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования.

"Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение", - говорится в сообщении.

В инструкции уточняется, что сигналом о нападении являются звуки выстрелов, взрывов и крики, а также вид вооруженных людей за окном или в коридоре учреждения.

В первую очередь рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении. "Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и забаррикадируйтесь - для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства", - говорится в инструкции. Кроме того, необходимо отойти от окон и лечь на пол. Затем позвонить по номеру 112 и сообщить о нападении. Также рекомендуется проинформировать близких и друзей по телефону.

По прибытии сотрудников правоохранительных органов необходимо выполнять их инструкции, при этом держать руки на виду и не делать резких движений.

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