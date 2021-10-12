Володин заявил, что трое депутатов Думы сейчас госпитализированы из-за коронавируса

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Трое депутатов Думы в данный момент находятся в больнице из-за коронавирусной инфекции, всего болеют 11 парламентариев. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

"У нас 11 депутатов болеют, трое серьезно болеют, на больничной койке находятся", - сказал он.

Спикер сообщил, что сейчас 70% депутатов прошли вакцинацию от коронавируса. "70% для Госдумы - это недостаточно", - убежден он. По мнению политика, депутаты должны личным примером демонстрировать необходимость вакцинации.

Володин заметил, что говорить о необходимости вакцинации 100% депутатского корпуса было бы неправильно из-за возможного наличия у парламентариев противопоказаний. Он уточнил, что в Госдуме будут обсуждаться вопросы режима противодействия распространению коронавирусной инфекции. "Что касается ограничений в отношении депутатов, то они могут приниматься, только если мы все придем к этому, у нас будет достигнут в этих вопросах консенсус", - добавил Володин, отвечая на вопрос о возможности введения запретов для невакцинированных депутатов на участие в заседаниях Госдумы.