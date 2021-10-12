Минздрав проработает вопрос по ужесточению ответственности для нетрезвых водителей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минздрав России проработает предложение о введении уголовной ответственности для нетрезвых водителей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября представить предложения о введении уголовной ответственности за подобные нарушения, такое наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме водителя. Об этом написала во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

"Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М. Ш. Хуснуллина", - сообщили в Минздраве.

Как пишет "Коммерсантъ", МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта: колесного (автомобили), самоходного (спецтехника), водного, авиационного и железнодорожного. Ограничиваться или прекращаться будут также права на владение, ношение и хранение огнестрельного оружия. МВД и Минздраву поручено проработать обязательную постановку на учет в наркодиспансеры лишенных прав за нетрезвую езду. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для оказавшихся повторно за рулем в нетрезвом виде.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он в прошлую пятницу на встрече с Хуснуллиным.