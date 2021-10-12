ЕСПЧ отклонил иск жертв священников-педофилов из Франции, Бельгии и Нидерландов

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека отказал в рассмотрении жалобы на действия католических священников-педофилов 24 истцам из трех европейских стран. Об этом говорится в поступившем в ТАСС во вторник решении.

Жалобу в ЕСПЧ против Бельгии направили 24 гражданина Франции, Бельгии и Нидерландов. Они указали на то, что ранее бельгийские суды отказались рассматривать их ходатайства, сославшись на неподсудность Ватикана. ЕСПЧ счел верным решение бельгийской юстиции, напомнив, что, согласно международному праву, Святой престол является неподсудным.

"Суд считает, что отказ в рассмотрении [исков] в Бельгии соответствует положениям международного права о судебном иммунитете государств", которые относятся и к Ватикану, говорится, в частности, в принятом решении. В нем отмечается при этом, что статус Ватикана "близок к государственному". Суд постановил, что право истцов на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом (ст. 6 п. 1 Европейской конвенцией прав человека) нарушено не было.

При подаче коллективного иска в Бельгии истцы требовали денежной компенсации от Ватикана, руководства бельгийской католической церкви и от ряда католических ассоциаций. Они жаловались при этом на недостаточное внимание, которое церковь уделяет проблеме происходящих в ее лоне сексуальных преступлений.

В своем решении во вторник ЕСПЧ также указал подателям жалоб на их неверные процедурные действия - они не привели необходимых фактов и уточнений относительно индивидуальных случаев насилия.