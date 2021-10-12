Более 480 женщин из-за рубежа подтвердили участие в Евразийском женском форуме

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. 482 международных участника из 110 государств мира подтвердили свое участие в III Евразийском женском форуме, который пройдет с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Несмотря на ковид и сложности логистики, сложности приезда [участников форума] - закрыты многие авиационные маршруты и так далее - тем не менее мы планку не снизили. Сегодня уже подтвердили свое участие 482 международных участника из 110 государств, 23 международные организации", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила "достаточно высокий уровень" участников форума, среди которых премьер-министры, вице-премьеры, министры, председатели парламентов.

Спикер Совфеда подчеркнула, что организаторов форума смущала ситуация с пандемией при подготовке форума, но все же было принято решение провести его в очном режиме. "[Мы] отработали вместе с Роспотребнадзором все меры безопасности. Сегодня могу твердо сказать, что площадка форума - это будет площадка ковид-фри [зона свободная от ковид], как называют или чистая зона", - сказала Матвиенко.