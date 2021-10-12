Матвиенко: мир при диалоге с талибами будет учитывать положение женщин в Афганистане

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международное сообщество будет рассматривать возможность сотрудничества с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с учетом положения женщин в Афганистане, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Всех, в первую очередь женщин беспокоит дальнейшее развитие ситуации в Афганистане. У нас есть основания для тревоги. Я полагаю, что мировое, международное сообщество будет рассматривать вопросы возможного дальнейшего сотрудничества с талибами с учетом в том числе положения женщин в Афганистане", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

"Если будут очевидные факты ущемления прав женщин, других факторов угнетения женщин и так далее, я думаю, что это будет очень серьезно влиять на форматы сотрудничества, на возможность признания. Мы внимательно следим за ситуацией в Афганистане", - подчеркнула спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, на предстоящем III Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге запланировано выступление представительницы Афганистана.

Ранее Афганская независимая комиссия по правам человека обвинила захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" в притеснении женщин, в частности в отказе им в праве на участие в общественной жизни и на получение образования. Помимо этого, как указали в комиссии, афганские женщины не имеют доступа к питанию, гражданским правам, медицинскому обслуживанию, а также не защищены от дискриминации.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.