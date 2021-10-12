Подземное сооружение XVIII-XIX веков обнаружили во время строительства дома в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 12 октября. /ТАСС/. Подземное сооружение, по предварительным данным относящееся к XVIII-XIX векам, обнаружили во время строительных работ на месте возведения многоэтажного дома в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия Дагестана.

"В Махачкале при строительстве дома обнаружено подземное сооружение. По предварительным данным, подземное сооружение протяженностью 22 м, высотой около двух м и шириной 3,5 м относится к XVIII-XIX вв. На месте обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики. В борту котлована выявлен каменный водовод", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для выяснения функциональной принадлежности сооружения необходимы дальнейшие исследования.

"По результатам осмотра отдел правового обеспечения Дагнаследия составит акт осмотра и направит предписание в адрес собственника объекта недвижимости о приостановке строительных и земляных работ в соответствии с законодательством. В дальнейшем обнаруженное сооружение может быть признано объектом, обладающим признаками культурного наследия", - добавил представитель Дагнаследия.

Отмечается, что строительство должны приостановить.

"Если застройщик примет решение продолжать строительство, он должен будет в соответствии с законодательством провести археологические раскопки для дальнейшего музеефицирования. Либо объект будет законсервирован", - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по охране культурного наследия Дагестана.