Два центра компетенций планируется открыть на базе вузов Северного Кавказа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Центры компетенций президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) планируется создать на базе Северо-Кавказского федерального университета, а также на базе Северо-Осетинского госуниверситета, сообщил ТАСС во вторник заместитель генерального директора АНО "РСВ" Антон Сериков в ходе церемония открытия центров компетенций в Ростове-на-Дону.

"Сейчас идет разговор о двух первых вузах на Северном Кавказе, которые получат такие центры. Уже идут переговоры с Северо-Кавказским федеральным университетом, центральным вузом СКФО, также со стороны Северо-Осетинского университета есть достаточно мощная заявка, которую мы тоже рассматриваем", - сказал Сериков.

По его словам, заинтересованность в создании центров компетенций "РСВ" проявили практически все регионы Северного Кавказа.

"Каждый вуз понимает, что это важно. Мы хотим в дальнейшем, чтобы Северо-Кавказский федеральный университет стал методическим центром, который бы смог обучить, рассказать, как это проходит. Если посмотреть по тому контингенту, который уже сейчас учится в СКФУ, они являются площадкой для обучения практически всех регионов Северного Кавказа", - добавил заместитель гендиректора АНО "РСВ".

АНО "Россия - страна возможностей" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыли первый в стране центр оценки и развития управленческих компетенций в августе 2021 года. До конца года планируется открыть более 25 подобных центров по всей России. Эксперты АНО "Россия - страна возможностей" создали набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, которые обеспечат прозрачность оценки управленческого опыта. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.