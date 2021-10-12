В посольство РФ в Словении не поступало обращений по инциденту после футбольного матча

ЛЮБЛЯНА, 12 октября. /ТАСС/. Российские болельщики не обращались в посольство РФ в Любляне по поводу инцидента, произошедшего после футбольного матча между сборными России и Словении. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник советник-посланник диппредставительства РФ Алексей Погонин.

По его словам, на основании появившейся в соцсетях информации о произошедшей потасовке с участием российских болельщиков по окончании матча между сборными двух стран в городе Марибор сотрудники консульского отдела посольства РФ в Словении в оперативном порядке связались с городской полицией для выяснения деталей произошедшего. "Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину", - отметил Погонин.

"Никаких официальных обращений в посольство со стороны российских болельщиков, включая пострадавшего, не поступало", - сообщил он. По словам Погонина, сотрудники диппредставительства продолжают находиться в контакте со словенской стороной для получения более детальной информации об инциденте.