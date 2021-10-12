В Марий Эл планируют организовать производство медицинского кислорода

ТАСС, 12 октября. Власти Марий Эл планируют организовать производство медицинского кислорода в республике. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона Александра Евстифеева.

"Мы сегодня активнейшим образом прорабатываем вопрос, чтобы организовать производство медицинского кислорода у нас в республике, на это уйдет определенное количество времени. Я не говорю про неизбежные финансовые затраты. Одним словом, положение требует ответственного отношения к своему здоровью, прежде всего, самих жителей, а затем уже медиков", - цитирует пресс-служба главу региона.

Он отметил, что на данный момент прорабатывается вопрос об увеличении объема поставок медицинского кислорода в Марий Эл из Татарстана. "Сегодня я обратился к президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову с просьбой увеличить объемы поставки кислорода, поскольку острая проблема с кислородом у нас в республике", - пояснил Евстифеев.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 1 декабря. В регионе по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, в регионе начнет действовать с 22 октября система QR-кодов для посещения всех общественных мест. Также принято решение сделать обязательной вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Вводится обязательная самоизоляция для неработающих пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции или не переболели ею в течение последних шести месяцев.

С 22 октября приостанавливается оказание услуг общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг, при отсутствии отдельного наружного входа.

О ситуации в регионе

Ранее глава республики Александр Евстифеев сообщал, что вакцинацию от коронавируса в Республике Марий Эл прошли 43% от запланированного числа жителей региона.

Коечный фонд для больных с коронавирусом в Марий Эл увеличен за последние две недели в полтора раза и составляет 1 735 коек в десяти медицинских организациях.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 481 случай заражения коронавирусом, 19 567 пациентов выздоровели, 630 умерли. За сутки выявлены 67 случаев заражения.