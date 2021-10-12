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Муниципалитет потратил около 60 млн рублей на ремонт дорог после паводков на Урале

Всего были приведены в порядок 9,5 км дорог в Верхней Салде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Около 60 млн рублей потратили на восстановление 9,5 км дорог в Верхней Салде - городе, который больше всего пострадал от летнего паводка в Свердловской области. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" администрации городского округа во вторник.

"На сегодня подрядная организация ГК "УралСтройКомплекс" реанимировала 9,54 км автомобильных дорог, поврежденных в результате ЧС. На эти цели в сентябре 2021 года из резервного фонда правительства Свердловской области были выделены средства в размере 59 521 957 рублей", - говорится в сообщении.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей прорвало дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным властей, повреждены 200-250 домов. Пострадавшим выделили около 100 млн рублей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что жителям пострадавших регионов выплатят компенсацию за потерянный урожай. Такую единовременную выплату получили более 400 местных жителей, на это было выделено более 2,5 млн рублей. Кроме того, 13,8 млн рублей направили из бюджета на восстановление домов в зоне паводка.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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