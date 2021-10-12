Отели Казани фиксируют отмену до 30% брони после введения новых ограничений из-за COVID-19

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Туристы отменили до 30% брони в отелях Казани после введения в Татарстане новых ограничений. Об этом ТАСС сообщила президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина.

"Отмечаются отмены бронирований. По туристическому сегменту у нас грядут заезды в конце октября, полные гостиницы были. И в начале ноября, в праздники. Мы сейчас наблюдаем около 20-30% отмен", - сказала Сафина.

Наибольшее падение, по ее словам, фиксируется в деловом сегменте. На данный момент отели Казани столкнулись с отменой около 60% запланированных конференций. Сафина считает, что, если ситуация с ограничениями и QR-кодами сохранится, то отмены бронирований продолжатся. "По конференциям мы это уже фиксируем. Там уже 50-60% отмен. По сегменту турпоездок пока поменьше, но думаю, со временем нарастет, если ничего не поменяется", - сказала Сафина.

Сейчас загрузка отелей в Казани достигает 40-50%.

Ситуация в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов, аквапарков, бассейнов, торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы могут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Это же касается спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий. Увеличение заполняемости до 70% возможно при соблюдении ряда условий, в том числе вакцинации всех сотрудников.

Также с 11 октября в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 28 035 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 23 733 человека. Всего провакцинировано 1 136 847 человек (прирост - 15 002), из них 969 547 получили вторую прививку.