Программы платформы "Россия - страна возможностей" будут проходить в центре "Машук"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Программы президентской платформы "Россия - страна возможностей" будут проводиться на базе всесезонного образовательного центра "Машук" в Пятигорске, сообщил ТАСС во вторник заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков на церемонии открытия центров управленческих компетенций в Ростове-на-Дону.

"Мы поддерживаем форум "Машук", который начнется с 15 октября, на его базе будут проходить профильные смены, в которых будут участвовать наши эксперты. Заканчивается строительство одноименного всесезонного образовательного центра в Пятигорске "Машук", и мы будем взаимодействовать и организовывать свои образовательные программы на базе этого центра", - сказал Сериков.

Кроме того, по его словам, в настоящее время АНО "Россия - страна возможностей" на Северном Кавказе поддерживает ряд образовательных и кадровых конкурсов. "В прошлом году мы поддерживали конкурс "Знаю Кавказ", который появился в рамках нашей проектной сессии. В этом году мы оказали информационную поддержку "Школе кавказоведения", которая сейчас идет в Пятигорске. И большое количество других подобных мероприятий мы поддерживаем - в том числе таких, где участвуют выпускники наших конкурсов", - добавил собеседник агентства.

АНО "Россия - страна возможностей" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыли первый в стране центр оценки и развития управленческих компетенций в августе 2021 года. До конца года планируется открыть более 25 подобных центров по всей России. Эксперты АНО "Россия - страна возможностей" создали набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, которые обеспечат прозрачность оценки управленческого опыта. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.