Перепись населения пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переписчики Всероссийской переписи населения получат все необходимые средства противоэпидемической защиты и памятки с четким предписанием, как вести себя в случае, если возникает риск распространения ковида во время сбора данных. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель Росстата Павел Малков.

"У каждого переписчика обязательно будет маска, памятка о том, как себя вести, как избежать заражения, как не заразить никого другого. Есть сценарии работы в разных условиях. В том числе, например, если человек болеет, то переписчик должен, не контактируя с ним, оставить ему памятку, как пройти перепись на портале Госуслуг. Есть сценарий, как работать на стационарном переписном участке в случае, если участник переписи отказывается надеть маску. Мы постарались учесть абсолютно все возможные вопросы", - сказал он.

По словам Малкова, сейчас проведение переписи стало возможным, так как появились средства профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, средства защиты, а также понимание, как можно избежать заражения.

"Во-первых, есть рекомендации Роспотребнадзора, где прописано все - от того, как носить маску до того, как проветривать помещения и проводить там влажную уборку. Каждый пункт этих методических рекомендаций мы внимательнейшим образом проработали с нашими территориальными органами. Каждый из них соблюдается", - подчеркнул он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.