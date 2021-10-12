Без очередей и за 15 минут. Как работает пункт экспресс-тестирования на ковид в ГУМе

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Светлана Максименко/. Жители Москвы с понедельника могут сдать бесплатный экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. В отличие от традиционных исследований, в том числе ставших уже привычными ПЦР-тестов, такой метод диагностики позволяет всего за 15 минут с высокой долей вероятности выявить, заразился ли человек коронавирусом.

Почти у Спасской башни

Сдать экспресс-тест на сегодняшний день можно в 20 точках по всей Москве: в 10 центрах госуслуг "Мои документы" и 10 популярных общественных местах. Их полный список можно найти на портале мэра столицы: среди них фуд-мол "Депо", торговые центры "Океания" и "Ереван плаза". В их числе есть также ГУМ, куда и отправилась корреспондент ТАСС, чтобы убедиться, действительно ли новый метод диагностики такой быстрый и насколько популярной эта услуга оказалась у москвичей.

Найти центр экспресс-тестирования в торговом комплексе несложно: крупные наклейки с указанием, куда идти, встречают посетителей уже на дверях-вертушках, сообщая, что нужный пункт находится на третьем этаже первой линии. Однако непосредственно на этаже указателей уже нет, но понять, куда идти, довольно легко.

Желающих сдать тест много. В общей сложности одновременно с корреспондентом ТАСС пришло около 30 человек - как группами, так и в одиночку. Как удалось узнать у других посетителей, все они хорошо осведомлены об отличии экспресс-теста от обычного ПЦР-теста и пришли, чтобы проверить свое здоровье. Так, одна девушка рассказала, что планирует беременность и потому хочет проверяться почаще. В очереди нашлись и те, кто пришел "посмотреть, как это работает".

Время пошло

Сотрудники центра встречают каждого посетителя на входе, проверяя температуру. Перед началом тестирования - подробный инструктаж: положительный результат экспресс-тестирования не означает постановку диагноза, а только указывает на вероятность заражения. В случае, если тест выявит наличие инфекции, посетителя пригласят на ПЦР-тест, а потом порекомендуют отправиться на самоизоляцию до получения его результата. Затем необходимо заполнить небольшую анкету, куда нужно вписать свое имя, фамилию и отчество, дату рождения, а также указать номер полиса ОМС, если он есть. На тестирование также просят приходить с паспортом.

Для того, чтобы следить за очередью, в центре выделен специальный сотрудник. Он же наблюдает за тем, чтобы анкета была заполнена правильно. Очередь движется очень быстро, в среднем на каждого человека уходит около трех минут. Корреспондент ТАСС пришла в центр в 10:15 в числе первых посетителей и уже в 10:27 ей удалось сдать анализ.

Почти как ПЦР, только быстрее

Каждому, кто приходит на тест, присваивают порядковый номер - он также пригодится, когда будут сообщать результаты. Для экспресс-теста мазок берут только из носа. Медсестра тут же помещает зонд в специальную жидкость, активно взбалтывает ее и наносит на тест-систему (она выглядит, как обычный тест с контрольной полосой). Одна полоса - результат отрицательный, две - положительный.

После теста посетителей просят немного подождать снаружи. Прошедшие тестирование выходят не через "зал ожидания", а другим путем, чтобы не пересекаться с теми, кто только зашел и заполняет анкеты. При этом сотрудники центра постоянно выходят к тем, кто ждет своих результатов, уточняют их номера и проверяют готовность.

Результат ожидания

Ждать результатов пришлось недолго: уже в 10:34, то есть через семь минут после сдачи теста они были готовы. Те, у кого тест не выявил инфекцию, могут покинуть центр. При этом никаких бумажных подтверждений об отсутствии ковида не выдается.

Подобная практика экспресс-тестирования применяется в некоторых европейских странах. Такой анализ можно сдать в специализированных медцентрах и пунктах, но не бесплатно - стоит он примерно в два раза дешевле ПЦР (около €10-20), а его результат действителен не 72 часа, а всего 24. В Греции, например, со справкой о прохождении экспресс-тестирования можно было путешествовать внутри страны.

Запуск экспресс-тестирования, по словам столичных властей, поможет избежать ввода более жестких ограничений. Его основная задача - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса.

В столичном Депздраве уточняли, что пункты экспресс-тестирования смогут принимать более 4 тыс. человек в день и более 900 тыс. человек в месяц. В день один пункт, таким образом, может принимать около 200 человек.

Экспресс-тестирование на COVID-19 проводилось в Москве в тестовом режиме с июля. Оно показало свою эффективность: в 85% случаев экспресс-тест совпадает с ПЦР, а доля ложноположительных результатов по итогам исследования во время пилотного проекта составила всего 2%.