В Петербурге к 2024 году роботы будут помогать врачам в 10% больниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта планируют активно внедрять в систему здравоохранения Петербурга, во время приема врач сможет пользоваться голосовым вводом, чтобы больше времени уделять пациенту, не отвлекаясь на компьютер. Об этом на брифинге по Стратегии цифровой трансформации во вторник журналистам рассказал вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

"Нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта будут применены в здравоохранении в рамках поддержки принятия врачебных решений, голосового ввода информации, диагностики пациентов, что позволит оснастить к концу 2024 года около 10% медицинских организаций информационными системами для поддержки принятия врачебных решений, обеспечивающих путем сбора и анализа данных информационное сопровождение врача при обследовании пациента, диагностике, назначении лечения с целью снижения возможности допущения врачебных ошибок", - отметил вице-губернатор.

Казарин добавил, что в здравоохранении планируют развивать направление телемедицины. К концу 2024 года увеличится до 35% количество онлайн-консультаций, проводимых врачом, а доля записей пациентов на прием, совершенных дистанционно, составит 63%.