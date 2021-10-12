В Коми введут систему QR-кодов для посещения спортивных и культурных учреждений

СЫКТЫВКАР, 12 октября. /ТАСС/. Система QR-кодов заработает с 21 октября в Республике Коми для посетителей спортивных и культурных учреждений. Эти ограничения вводятся в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в регионе и распространением коронавирусной инфекции, сообщила во вторник вечером пресс-служба главы региона.

"Она [система QR-кодов] заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий. На основании решения республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности внесены соответствующие изменения. Необходимость в них обусловлена неблагополучной эпидемической ситуацией в регионе", - говорится в сообщении.

При этом в Коми продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

Сохраняются также действующие ограничения на работу кинотеатров, театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа при условии 50% заполнения зала. С 21 октября вводятся аналогичные ограничения при проведении спортивных организаций - заполнять трибуны при проведении спортивных мероприятия можно только наполовину.

При этом с 21 октября этим организациям разрешено заполнять залы на 100% при условии, что все посетители будут иметь QR-код сертификата вакцинированного от коронавируса, либо QR-код переболевшего COVID-19 за последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, он действителен в течение 72 часов. Один из таких документов должны также иметь участники соревнований и тренировок, их сопровождающие. Требования не распространяются на несовершеннолетних, лица до 18 лет могут посещать культурные и спортивные мероприятия без предъявления QR-кода.

На 12 октября в Коми выявлено 73 235 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 260 заболевших. Выздоровели 66 215 человек, умерли 1 846. Первый компонент вакцины получили более 274 тыс. человек, или 43,6% взрослого населения региона.