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Пандемия COVID-19

В Самарской области более 4 тыс. больных COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке

Всего в регионе в стационарах проходят лечение от COVID-19 7,2 тыс. человек и 25 тыс. - амбулаторно

САМАРА, 12 октября. /ТАСС/. Более 32 тыс. человек борются с коронавирусом в Самарской области, при этом более 4 тыс. находятся на кислородной поддержке, для обеспечения которой привлечены все мощности региона. Об этом сообщил во вторник в прямом эфире ГТРК "Самара" губернатор региона Дмитрий Азаров.

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"У нас сегодня одномоментно на эту секунду более 32 тыс. людей болеет COVID-19. Из них 7,2 тыс. находится в госпиталях, 25 тыс. - на амбулаторном лечении. Более 4 тыс. больных нуждаются в кислородной поддержке. Мы выбрали весь кислород, который производится на территории Самарской области. Мы ограничиваем работу промышленных предприятий, которые потребляют кислород, чтобы полностью направить его в наши лечебные учреждения, помочь людям", - сказал Азаров.

При этом глава региона сообщил, что от коронавируса умирают жители всех возрастов, включая детей. По данным оперштаба, вторые сутки в регионе от коронавируса умирает более 20 пациентов.

В Самарской области вторые сутки ежедневный прирост заболевших превышает 700 человек - это максимум за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 октября в области выявлено более 113 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 89,8 тыс. человек, еще около 4,2 тыс. умерли.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия COVID-19
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