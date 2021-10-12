В Майкопе для туристов запустили новый маршрут по памятным и историческим местам

МАЙКОП, 12 октября. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут "Адыгский очаг", разработанный для туристов в рамках проекта "Долина Мые", запущен в Майкопе, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram во вторник.

"Адыгея - туристический регион, ежегодно привлекающий сотни тысяч людей из всех уголков нашей страны. И мы стремимся знакомить гостей республики не только с ее природными красотами, но и с историей, культурой адыгского народа. Один из проектов в этой сфере - "Долина Мые". Запущен один из самых интересных, на мой взгляд, туров - "Адыгский очаг", экскурсия на смотровую площадку монумента "Единение и Согласие", - написал он.

Впервые тур прошел в минувшее воскресенье, собрав около 30 человек, среди которых - гости из Кемерово и Петропавловска-Камчатского. Экскурсия велась с использованием современного иммерсивного аудиооборудования. Ее участники узнали историю появления памятника "Очаг", художественное значение и символизм монумента и украшающих его изображений. Туристы поднялись на смотровую площадку, где открывается вид на мечеть, филармонию, национальный музей и здание правительства республики, рассказал Кумпилов.

"В дальнейшем авторы проекта намерены создать медиапортал для онлайн-прогулок по Майкопу в 3D-формате", - добавил глава региона.

Проект "Долина Мые" ("мые" в переводе с адыгского - дикая яблоня) реализует управление культуры Майкопа совместно с АНО "Культпросвет" при грантовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета Адыгеи и при софинансировании из Фонда президентских грантов, уточнили в мэрии Майкопа. Сумма гранта составляет свыше 1,1 млн рублей. С начала ноября организаторы планируют проводить три разных маршрута по историческим местам столицы Адыгеи, при этом все экскурсии проходят бесплатно, но с ограниченным из-за коронавируса числом участников.

По итогам 2020 года турпоток в регион, несмотря на пандемию, составил около 460 тыс. человек, что практически соответствует уровню 2019 года.