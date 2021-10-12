Около 78 тыс. человек приняли участие в Московском международном салоне образования онлайн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Около 78 тыс. участников подключились к трансляциям Московского международного салона образования (ММСО 2021), который проходил в Москве с 6 по 8 октября. Еще 7 тыс. человек посетили мероприятия очно на площадке выставочного центра "Крокус Экспо", сообщили ТАСС в пресс-службе ММСО во вторник.

"605 городов из всех регионов России, 65 стран, 78 тыс. онлайн-участников, 7 тыс. посетителей на площадке "Крокус Экспо". За три дня работы Московского международного салона образования (ММСО) с 6 по 8 октября на площадке выставочного центра "Крокус Экспо" и коммуникационной digital-платформе "ММСО.Коннект" прошла выставка современных технологических решений в сфере образования и состоялось более 250 сессий в рамках деловой программы", - рассказали в пресс-службе.

Участниками мероприятий стали руководители органов федеральной и региональной исполнительной власти, представители бизнеса, ректоры столичных и региональных вузов и колледжей, учителя и директора государственных и частных образовательных учреждений, а также школьники, абитуриенты и студенты.

Впервые отдельный блок деловой программы на ММСО 2021 был посвящен финалистам всероссийского конкурса "Учитель года - 2021": все победители региональных этапов конкурса выступили спикерами на сессиях, посвященных лучшим практикам в области начального образования. "Участники конкурса "Директор года" встретились в рамках партнерской сессии ММСО, где обсудили школьную среду как объект управления - тему, которая станет объектом исследования на следующей конференции "ММСО.Директор школы", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ММСО 2021 стал площадкой для подписания крупных соглашений о стратегическом сотрудничестве. Так, соглашение о расширении партнерства подписали онлайн-площадка московского международного Салона образования (ММСО) и отечественная информационно-коммуникационная платформа "Сферум". Площадки объединились, чтобы переводить в цифровой формат образовательные мероприятия в рамках ММСО и не только. "Рыбаков Фонд", в свою очередь, стал официальным российским хабом глобального движения EdHeroes, а образовательная онлайн-платформа "Учи.ру" подписала соглашения с министерствами образования Тюменской и Новгородской областей по внедрению цифрового формата обучения в школьный образовательный процесс.

Меморандум о сотрудничестве также был заключен между "Университетом 2035" и Bureau for Continuing Professional Development Ltd из Казахстана, которые договорились о всестороннем сотрудничестве. Совместно готовить абитуриентов к поступлению решили и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с образовательной компанией MAXIMUM Education.

О Салоне

Московский международный салон образования (ММСО 2021) проходил с 6 по 8 октября в смешанном формате. Офлайн-площадкой дискуссий в 2021 году стал "Крокус Экспо", при этом всю деловую программу можно посмотреть онлайн из любого уголка мира на специальной платформе "ММСО.Коннект". Деловая программа ММСО прошла в девяти кластерах, которые охватили все уровни образования: дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное, высшее образование, а также инклюзивное и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в отдельных кластерах обсуждалась государственная политика в сфере образования и взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики. Отдельными площадками для дискуссий стали три специальных проекта: "Семейное образование", "Новое пространство частного образования" и "Профориентация".