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Умер врач первого отряда космонавтов Иван Колосов

Доценту кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, полковнику медицинской службы было 89 лет

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, полковник медицинской службы в отставке Иван Колосов умер 10 октября на 90-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает портал "Новости космонавтики".

"Прощание с И. А. Колосовым состоится 15 октября в Траурном зале Санкт-Петербургского крематория", - говорится в сообщении.

С апреля 1960 по май 1976 года Колосов проходил службу в Центре подготовки космонавтов. Он принимал участие в отборе, подготовке и медицинском обеспечении первых полетов советских космонавтов на орбиту. После этого работал в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

В 2011 году он выпустил книгу "Пионеры российской пилотируемой космонавтики: воспоминания врача первого отряда космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина".

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