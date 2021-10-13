Южная Корея планирует внедрить паспорта вакцинации

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея рассмотрит вопрос о введении в стране паспортов вакцинации, что станет одним из шагов в сторону возвращения к обычной повседневной жизни. Об этом заявил в среду премьер-министр Ким Бу Гём в ходе первого заседания комитета по вопросам перехода к периоду постпандемии.

"Коронавирус более не внушает беспричинного страха, теперь это инфекционное заболевание, поддающееся контролю. В этой связи можно начинать подготовку к возвращению к обычной жизни", - отметил глава правительства в начале своего выступления. По его словам, теперь власти "должны рассмотреть такие меры, как введение паспортов вакцинации, а также укрепление системы медицинского реагирования в случае возникновения непредвиденных ситуаций".

Суть внедрения паспорта вакцинации заключается в предоставлении полностью привитым людям различных преференций, в частности, неограниченного допуска на массовые мероприятия, в различные общественные заведения, государственные учреждения и т.д.

В то же время Ким Бу Гём отметил, что текущая ситуация пока не позволяет говорить об отмене масочного режима. "Речь в первую очередь пока идет о достижении баланса между нормальной повседневной жизнью людей и карантинными мерами", - указал премьер. Впоследствии не исключается "всеобъемлющее восстановление обычной жизни", подчеркнул он.

К настоящему времени в Южной Корее число полностью вакцинированных граждан составило 30 млн, или 59,6% жителей страны. Власти попытаются увеличить темпы вакцинации в следующие десять дней, чтобы уже к концу этого месяца достичь уровня 70%.