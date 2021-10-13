В Приморье в играх "Дети Азии" примут участие до трех тысяч

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Число участников VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2022 году во Владивостоке составит до трех тысяч человек, в качестве площадок для проведения игр задействуют крупнейшие спортивные объекты Владивостока и Артема. Об этом сообщила пресс-служба правительства края по итогам встречи губернатора Олега Кожемяко и президента Международного комитета игр "Дети Азии" Владимира Максимова.

"По словам главы Приморья, предполагается, что общая численность участников международных спортивных игр "Дети Азии" во Владивостоке составит до 3 тыс. человек. Возраст активистов - до 16 лет. Он также заметил, что в рамках организации и проведения международных игр к работе планируется привлекать волонтеров из числа активной молодежи. В качестве площадок для проведения международных игр задействуют крупнейшие спортивные объекты Владивостока и Артема, в том числе концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", спортивный комплекс "Молодежный", водную станцию ЦСКА (ТОФ), отдельные локации кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.

Согласно утвержденной концепции, в программу международных игр входят 17 обязательных видов спорта, однако страна-организатор вправе расширить ее, добавив до пяти дополнительных направлений. Приморский край предложил включить бадминтон и танцевальный спорт, дисциплину брейкинг, а также дополнить программу спортивных соревнований по плаванию дисциплиной "плавание на открытой воде".

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты и страны.