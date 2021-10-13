В Самарской области число заболевших коронавирусом беременных увеличилось в четыре раза

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом беременных женщин в Самарской области за последний месяц увеличилось примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем и достигло порядка 300. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"За последний месяц заболели около 300 беременных женщин. Это больше в три-четыре раза, чем в предыдущем месяце. Никто практически легко не переносит [инфекцию], все переносят как минимум в средней тяжести. Летальных случаев нет", - рассказал министр здравоохранения.

По данным регионального Минздрава, за всю пандемию стационарное лечение получили 907 беременных пациенток. Вакцинацию от коронавируса прошла 491 беременная женщина.

Власти Самарской области оценивают обстановку с коронавирусом как крайне тревожную. Коронавирусом сейчас болеют более чем 32 тыс. самарцев, из которых 7,2 тыс. госпитализировали, 25 тыс. пациентов проходят амбулаторное лечение. Более 4 тыс. заболевших находятся на кислородной поддержке.

Бенян отметил, что причинами более агрессивного роста заболеваемости стали потеря бдительности населения, более заразные мутации вируса, а также снижение темпов вакцинации. Так, в пиковые дни июля за сутки от коронавируса прививались от 15 до 17 тыс. человек, теперь за сутки вакцинируются чуть больше 1 тыс. человек. Вакцинацию от коронавируса прошли 1,16 млн человек.

В Самарской области вторые сутки ежедневный прирост превышает 700 заболевших - это максимум за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 октября в области выявили более 113 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 89,8 тыс. человек, еще около 4,2 тыс. умерли.