{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Самарской области число заболевших коронавирусом беременных увеличилось в четыре раза

За всю пандемию стационарное лечение получили 907 беременных пациенток в регионе

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом беременных женщин в Самарской области за последний месяц увеличилось примерно в четыре раза по сравнению с предыдущим месяцем и достигло порядка 300. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За последний месяц заболели около 300 беременных женщин. Это больше в три-четыре раза, чем в предыдущем месяце. Никто практически легко не переносит [инфекцию], все переносят как минимум в средней тяжести. Летальных случаев нет", - рассказал министр здравоохранения.

По данным регионального Минздрава, за всю пандемию стационарное лечение получили 907 беременных пациенток. Вакцинацию от коронавируса прошла 491 беременная женщина.

Власти Самарской области оценивают обстановку с коронавирусом как крайне тревожную. Коронавирусом сейчас болеют более чем 32 тыс. самарцев, из которых 7,2 тыс. госпитализировали, 25 тыс. пациентов проходят амбулаторное лечение. Более 4 тыс. заболевших находятся на кислородной поддержке.

Бенян отметил, что причинами более агрессивного роста заболеваемости стали потеря бдительности населения, более заразные мутации вируса, а также снижение темпов вакцинации. Так, в пиковые дни июля за сутки от коронавируса прививались от 15 до 17 тыс. человек, теперь за сутки вакцинируются чуть больше 1 тыс. человек. Вакцинацию от коронавируса прошли 1,16 млн человек.

В Самарской области вторые сутки ежедневный прирост превышает 700 заболевших - это максимум за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 октября в области выявили более 113 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 89,8 тыс. человек, еще около 4,2 тыс. умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
В Северной Осетии вводится обязательная вакцинация для части населения
Привиться должны госслужащие, работники торговли и сферы услуг
Читать полностью