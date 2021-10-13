В Удумуртии число заразившихся коронавирусом превысило 57 тыс.

"[За сутки] 331 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего на 13 октября в Удмуртии зарегистрировано 57 256 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 45,9 тыс. человек, из них 313 человек за последние сутки. Также 78 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,8 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 581 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,3 тыс. человек, из них 30 - за прошедшие сутки.

После введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий населения отмечается увеличение числа желающих сделать прививку. Первым компонентом вакцины в Удмуртии привились 419,2 тыс. человек, двумя - 332,3 тыс. человек. Еще 54,3 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По подсчетам регионального правительства, привились 44% от числа лиц, подлежащих вакцинации.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий будет возможно только при наличии у всех посетителей справки о вакцинации. С 11 октября в республике отменили все массовые мероприятия.