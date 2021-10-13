С начала пандемии в Москве коронавирусной инфекцией заболели более 180 тысяч детей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 180 тыс. детей в столице заболели новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии, сообщается в среду в Telegram-канале столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Детям тоже необходима защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заболели более 180 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последний месяц госпитализировали более 280 детей школьного возраста, заболеваемость среди них за этот период выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Власти Москвы на фоне растущей заболеваемости приняли решение ввести в 10 московских школах экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию, и ученики, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить его раз в две недели. По итогам отработки этой практики ее могут распространить на другие образовательные организации.