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Пандемия COVID-19

Оперштаб сообщил, что класс не отправят на карантин из-за положительного теста ученика

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Положительный результат экспресс-теста на коронавирус у одного из учеников не будет являться основанием для отправки целого класса на карантин. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом.

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"Экспресс-тестирование - не медицинская процедура. Поэтому для него не нужно передавать в школу никаких бумаг и подписывать согласие на проведение теста. Результат экспресс-теста не является решающим для постановки диагноза, но может послужить сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом. <…> Положительный результат экспресс-теста - не основание ни для признания ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе", - говорится в сообщении.

Для экспресс-тестирования школьников их родителям не нужно подписывать согласие на его проведение, добавили в оперштабе.

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