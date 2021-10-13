На Украине каникулы в школах начнутся на неделю раньше из-за роста заражений

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Украины поручила перенести осенние каникулы в школах на неделю раньше в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) .

"Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС предложила министерству образования и науки разослать письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября. Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс на территории государства", - сказал министр.

При этом он затруднился сказать, сколько продлятся осенние каникулы из-за ситуации с коронавирусом. "Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации: или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - отметил глава Минздрава.

По данным ведомства, на Украине за прошедшие сутки 16 309 новых случаев коронавируса против 11 996 днем ранее, умер 471 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве. Во вторник госпитализирован 4 901 человек, выздоровели - 6 462. За время пандемии в стране заразились 2 578 394 человека, выздоровел - 2 304 361 человек, летальных случаев - 59 523. Согласно прогнозам Национальной академии наук, к концу октября количество новых случаев заражения коронавирусом может превысить 20 тыс.