В Крыму обновился суточный максимум по коронавирусу

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Пятьсот сорок четыре случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму, что является максимальным показателем с начала пандемии. При этом выздоровевших за сутки больше, чем заболевших, что может говорить о стабилизации ситуации, сообщила в среду журналистам вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 531 случай. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"За вчерашний день на территории республики подтвердили 544 случая, это на 13 случаев больше, чем за предыдущие сутки", - сказала Романовская.

Она отметила, что выздоровели за сутки 568 человек, то есть больше, чем заразились. "Это означает, что возможно наступает стабилизация процесса, и этому способствует большой процент тестирования, который сегодня идет по всей республике", - отметила Романовская.

С 11 октября власти Крыма ужесточили антиковидные меры, в частности, на дистанционный режим перевели 50% сотрудников госучреждений, пожилых работников, а на предприятиях сферы туризма и услуг, где уровень вакцинации менее 80%, работников допускают к клиентам только после ПЦР-тестирования. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 72 тыс. человек, умерли свыше 2,7 тыс. пациентов.