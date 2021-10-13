Новую программу расселения аварийного жилья начали девять регионов России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. К расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, приступили девять регионов России, сообщила в среду статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ Светлана Иванова на заседании комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

"Уже сейчас предусмотрены механизмы опережающей реализации региональных программ. У нас девять субъектов опережающими темпами заканчивают программы: четыре уже [закончили] и пять [закончат] в этом году. То есть эти субъекты уже приступили к расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года", - сказала Иванова.

Как ранее сообщали в Фонде ЖКХ, программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, уже завершили Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, завершить текущую программу до конца 2021 года планируют Кабардино-Балкария, Адыгея, Чечня, Саратовская и Магаданская области.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой расселят жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны переселить из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.