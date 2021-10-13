Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился ниже 1 впервые за три недели

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду упал до 0,96. Он опустился ниже единицы впервые с 23 сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель снизился до 1,05, что стало минимальным значением с прошлой пятницы.

В девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу. В Иркутской области он составил 1,02, в Ростовской и Свердловской областях - 1,03, в Красноярском крае - 1,04, в Нижегородской и Воронежской областях - 1,05, в Санкт-Петербурге - 1,06, в Самарской области - 1,09. В Подмосковье коэффициент вырос до 1,31 - максимума с конца июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.