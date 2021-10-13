В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Об этом рассказала в среду вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"Принято решение службой Роспотребнадзора об обязательной вакцинации части категорий граждан, которые работают с населением. Срок - 1 ноября по первому компоненту [вакцины]", - сказала она.

Министр уточнила, что речь идет о бюджетных учреждениях культуры, спорта, социальных служб, МФЦ. Также обязательная вакцинация затронет сферу услуг - общепит, банки, отделения почты и сферы развлечения. Документ находится на согласовании с федеральным Роспотребнадзором.

Также Савинова добавила, что в медучреждениях региона достаточно вакцин и медперсонала для того, чтобы выполнить планируемый объем вакцинации в короткие сроки.

По информации правительства Оренбургской области, на 13 октября зафиксировали 82 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 383 - за последние сутки. Среди заразившихся 36% - пенсионеры и 10,6% - дети до 18 лет.