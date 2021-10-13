В Волгоградской области в рамках детского фестиваля в ноябре пройдут около 70 мероприятий

ВОЛГОГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Концепцию фестиваля детского туризма "Вместе", которую одобрил Ростуризм, презентовали в Волгоградской области. В ноябре около 70 мероприятий пройдут в смешанном формате для детей из разных городов, сообщили в среду в пресс-службе региональной администрации.

"Порядка 70 мероприятий с 26 по 28 ноября пройдут в смешанном формате в рамках детского фестиваля "Вместе" в Волгоградской области - концепция масштабного мероприятия для детей из разных городов уже получила одобрение Ростуризма", - говорится в сообщении.

В программе посещение Мамаева Кургана, знакомство с историей Волгограда и известными людьми, конкурсы, встречи. Запланировали презентации новых туристических маршрутов, ярмарку инвестиционных проектов в сфере детского туризма. По информации регионального комитета по туризму, программа разрабатывалась при участии детей, которые предлагали свои идеи акций, экскурсий или мастер-классов для сверстников.

Фестиваль "Вместе" пройдет в два этапа. В ноябре текущего года - в смешанном формате, когда в Волгоград приедут туристические группы, а другие ребята из регионов смогут подключиться к мероприятиям дистанционно. В апреле 2022 года запланирован очный этап фестиваля.

Ранее сообщалось, что Волгоград получил возможность провести масштабный детский фестиваль благодаря присвоенному по итогам фестиваля "Большая перемена" статусу столицы детского туризма. За статус "Столица детского туризма" с 1 апреля боролись 18 городов. Жюри учло действующие в городе программы детского туризма, уровень развития инфраструктуры для семейного отдыха, специальные сервисы и тарифы для детей, меры поддержки туристических проектов.