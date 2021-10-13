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В Свердловской области расширят список COVID-free зон

В регионе ввели обязательную вакцинацию части населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют расширить в регионе число зон, свободных от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду заместитель губернатора Павел Креков.

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"Те зоны, которые сегодня определены как зоны, свободные от ковида - это первый шаг. Мы продолжаем эту работу и будем готовить следующее предложение о расширении зон, свободных от коронавирусной инфекции, по принципам входа по QR-коду. <…> Будем делать следующие шаги, то есть будем объявлять новые зоны, свободные от коронавирусной инфекции", - сказал Креков.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий населения. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 октября заявил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировали 552 случая. По данным на 13 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировали более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.

По данным полпредства УрФО, озвученным на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами 5 октября, в Свердловской области привились 56% от числа жителей, подлежащих вакцинации.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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