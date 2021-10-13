С начала года в Москве погибли в ДТП восемь детей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Восемь детей погибли, еще более 600 пострадали в результате ДТП в Москве за девять месяцев года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Провели анализ основных показателей аварийности за девять месяцев текущего года. С участием детей зарегистрировано 570 ДТП, в результате которых восемь несовершеннолетних погибли и 601 ребенок пострадал", - сказали в пресс-службе.

Всего в Москве с начала года зарегистрировано 6 141 ДТП, в результате которых погибли 243 человека и 6 976 получили ранения различной степени тяжести. По данным ГИБДД, столкновения и наезды на пешеходов стали наиболее частыми видами ДТП в Москве.

"Наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в городе Москве стали наезды на препятствия и на стоящие транспортные средства. Именно в таких дорожных авариях люди чаще всего погибали и получали тяжелые травмы", - добавили в пресс-службе.

В Госавтоинспекции отметили, что основными причинами тяжести последствий ДТП стали несоблюдение дистанции, очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов и правил перестроения.