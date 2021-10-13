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Конкурсанты Future iHealth 2021 смогут опробовать свои проекты в медучреждениях Москвы

Прием заявок от стартапов на участие в конкурсе Future iHealth начинается 13 октября и продлится месяц

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении выступит партнером технологического конкурса Future iHealth 2021 и предоставит возможность пилотирования проектов участников на базе городских медучреждений. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор центра Вячеслав Шуленин.

"Сегодня мы подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве с фондом "Московский инновационный кластер" и компанией "Астразенека". В рамках соглашения московский центр инновационных технологий в здравоохранении выступит партнером технологического конкурса Future iHealth 2021. Мы окажем экспертную поддержку проекту - главные внештатные специалисты депздрава столицы смогут оценить проекты с точки зрения актуальности практического применения. Также мы предоставим стартапам возможность запустить пилоты на базе московских медучреждений", - сказал он на инвестиционном форуме RussiaTALK 2021.

Кроме того, по итогам пилотов лучшие разработки могут быть внедрены в систему московского здравоохранения. Прием заявок от стартапов на участие в конкурсе Future iHealth начинается 13 октября и продлится месяц. К участию приглашаются разработчики инновационных решений в области диагностики и терапии бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, системной красной волчанки, а также онкологических и респираторных заболеваний.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении создан для сохранения позитивной тенденции развития технологий в Москве. Его основная функция - внедрение и адаптация существующих инноваций по всем направлениям медицины в практическую плоскость. Центр выступает "единым окном" для medtech-стартапов и команд ученых, предлагающих прорывные разработки, препараты, методики лечения и диагностики, повышающие эффективность оказываемой медицинской помощи жителям города.

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