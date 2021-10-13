Жителей Брянской области 65 лет и старше обязали соблюдать самоизоляцию из-за пандемии

ТАСС, 13 октября. Оперативный штаб Брянской области принял решение о введении дополнительных ограничительных мер из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, обязав жителей 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Это требование не распространяется на граждан, переболевших коронавирусом менее полгода назад или прошедших вакцинацию, сообщил в среду оперштаб.

"Граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции не применяется к лицам, переболевшим коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад, или прошедшим вакцинацию. Если сотрудник организации в возрасте старше 65 лет не привит, он отправляется в неоплачиваемый отпуск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Брянской области запретили проведение спортивных мероприятий регионального, межрегионального и муниципального уровней с участием жителей младше 18 лет. Решения приняли на основании постановления главного государственного санитарного врача по региону.

Ранее деятельность организаций общественного питания ограничили в регионе до 00:00, запретили проведение в ресторанах, кафе массовых мероприятий развлекательного характера и корпоративов. Ввели ограничение на число участников зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до 50 человек, спортивные, физкультурные мероприятия разрешили проводить без зрителей. Также в Брянской области приостановили работу детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах. Члены оперштаба предложили предприятиям общественного питания и учреждениям культуры организовать свободные от коронавируса зоны, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.

По данным оперативного штаба на 13 октября, в Брянской области с начала пандемии выявили 69 040 случаев заражения коронавирусом, из них 310 - за последние сутки. Выздоровел 63 201 человек, 1 601 пациент умер.