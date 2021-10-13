Управление ФСБ России по Ростовской области возглавил экс-руководитель волгоградского УФСБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Владимир Путин своим указом назначил на должность начальника управления ФСБ России по Ростовской области генерал-лейтенанта Игоря Голдобина, сообщили в среду журналистам в пресс-службе управления.

Ранее Голдобин возглавлял управление ФСБ России по Волгоградской области.

"Указом президента России начальником управления ФСБ России по Ростовской области назначен генерал-лейтенант Голдобин Игорь Валерьевич 1968 года рождения", - говорится в сообщении.

В органах ФСБ России Голдобин с 1994 года, добавили в пресс-службе. До недавнего времени возглавлял управление ФСБ России по Волгоградской области, куда его назначили в декабре 2019 года. До этого он руководил управлением ФСБ России по Тамбовской области.

