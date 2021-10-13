В дагестанском Кизилюрте в 2022 году завершат строительство роддома, начатое в 2008 году

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Строительство роддома в дагестанском городе Кизилюрте, которое было начало в 2008 году, планируют завершить в 2022 году, сообщили в среду в управлении правительства Республики Дагестан по капитальному строительству.

"Строительство родильного дома на 120 коек в городе Кизилюрт, которое началось в 2008 году, планируется завершить до конца 2022 года. На сегодняшний день на объекте ведутся внутренние отделочные и электромонтажные работы, наружное утепление методом напыления, облицовка композитным материалом, монтаж водопровода, кладка перегородок", - сообщили в ведомстве.

В среду с ходом строительства роддома ознакомились представители Совета Федерации, находящиеся в Дагестане с рабочей поездкой. Как сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, строящийся роддом должен получить современное оснащение - ранее предусмотренное проектом 2008 года оборудование устарело.

"Почему это тянулось с 2008 года - это отдельная история, наша задача сделать так, чтобы этот проект запустили. Хочу обратить внимание - если это проект 2008 года, значит там было оборудование, которое сегодня, скорее всего, уже ставить не надо. Мы не можем сегодня строить федеральные объекты и ставить то, что было сделано в 2008 году. Мы считаем, что по этому объекту готовность есть, и наша задача сделать так, чтобы на финансовый цикл 2022-2023 годов это зашло в проект постановление о финансировании", - сказал Шевченко.

Как пояснил руководитель "Дирекции единого госзаказчика-застройщика" Дагестана Багавдин Алиев, в настоящее время стоимость завершения строительства объекта составляет 907 млн рублей, в том числе 518 млн рублей - стоимость оборудования.

Проект завершения строительства роддома в Кизилюрте был включен в постановления Совфеда "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан" по итогам Дней Дагестана в Совете Федерации, прошедших в марте 2021 года.