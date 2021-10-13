"Норникель" очистит от мусора 2 млн кв. м территории Норильского промрайона в этом году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" очистит от строительного и промышленного мусора 2 млн кв. м территории Норильского промышленного района на севере Красноярского края. Об этом сообщил заместитель директора департамента федеральных и региональных программ "Норникеля" Игорь Ларичев на заседании комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики "Ассоциации менеджеров" в среду.

"В апреле мы начали эту работу (по очистке территории). В нынешнем году запланировали убрать примерно 300 тыс. тонн мусора и 115 тыс. тонн металлолома и очистить примерно 2 млн кв. м территории", - сообщил Ларичев.

Он напомнил, что работы выполняются в рамках десятилетней программы компании по очистке города от мусора. На эти цели в ближайшие 10 лет будут направлены более 40 млрд рублей, планируется убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, 2 млн тонн отходов и 600 тыс. тонн металлолома.

Ранее представители компании сообщали, что на территории города находится более 600 стихийных свалок, за 70 лет накоплено более 2 млн тонн отходов.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля".