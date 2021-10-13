ВЦИОМ: участие в переписи населения намерены принять 85% россиян

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Всероссийскую перепись населения намерены пройти 85% россиян. При этом 41% респондентов отметил, что хотят заполнить переписной лист дистанционно на портале госуслуг, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые находятся в распоряжении ТАСС.

"Подавляющее большинство наших сограждан (85%) декларируют, что примут участие в переписи населения, при этом 43% говорят, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут участвовать", - указано в сообщении.

Более 40% россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, собираются пройти ее онлайн на портале госуслуг. Подавляющее большинство в этой категории респондентов составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - 74%. Еще 43% опрошенных дождутся переписчика дома, 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

"Более половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или иной степени будет интересно узнать о результатах переписи", - выяснили специалисты ВЦИОМ.

Социологический опрос ВЦИОМ проводился 4-5 октября 2021 года в преддверии старта Всероссийской переписи населения. Участие в нем приняли 1,6 тыс. россиян.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.