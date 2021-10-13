Мемориал памяти погибших во время войны детей восстановили в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Реставраторы восстановили в Тосненском районе Ленинградской области деревянный мемориал "Памяти расстрелянного детства", созданный в 1980-е годы у деревни Кирково, где во время Великой Отечественной войны погибли 40 детей. Как сообщила в среду пресс-служба областного правительства, в реставрации памятника, обветшавшего от времени, приняли участие его создатели.

"На памятнике детям, погибшим во время Великой Отечественной войны, у деревни Кирково Тосненского района завершились ремонтно-реставрационные работы. Деревянный мемориальный комплекс был создан в 1980-х годах группой скульпторов под руководством заслуженного художника России, скульптора Виктора Сергеевича Новикова, однако за последующие годы полностью разрушился. Реставрировали монумент специалисты мастерской "Наследие" по сохранившимся моделям и изображениям. Восстановление заняло более пяти лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Реставраторы воссоздали утраченную деревянную скульптурную композицию и выполнили комплекс работ по благоустройству территории мемориала. Для того, чтобы восстановить деревянные элементы скульптурной композиции, потребовалось привезти из Сибири бревна лиственницы строго определенного размера.

Деревня Кирково была оккупирована с 1942 по январь 1944 года, за это время погибли 40 детей и 20 взрослых - почти половина всех жителей деревни. Одним из трагических событий за годы оккупации стал расстрел десятилетнего Вани Григорьева и шестнадцатилетнего Толи Пухтеева. Мальчики были пойманы фашистами за то, что во время комендантского часа пытались добыть хлеб из немецкой кухни. Фашисты сделали посмертные фото детей и передали их родителям мальчиков. Фото Вани Григорьева, как сообщили в пресс-службе областного правительства, сохранилось до сих пор.