Бастрыкин поручил доложить о ситуации с пенсионеркой в Омске, которая 35 лет живет в бочке

ОМСК, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с пенсионеркой из Омска, которая больше 30 лет вынуждена жить в помещении, оборудованном в цистерне на территории промышленного района города, сообщает в среду Следственный комитет.

Местные СМИ и соцсети во вторник написали о жительнице Омска, которая с 1986 года живет в бочке. По данным СМИ, ранее женщина жила в заводском общежитии, а после закрытия предприятия переехала во временное приспособленное помещение - "бытовку" в помещении бочки, где у женщины нет воды, тепла и электричества, зимой бочку она отапливает буржуйкой.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Олегу Винникову доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды, о чем сообщалось в эфире федерального канала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии Омска ТАСС уточнили, что речь идет о Светлане Черновой, которая не имеет льгот на жилье и стоит в очереди на его получение - она находится на 11 221-м месте. "На учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, Светлана Чернова состоит с 3 декабря 2002 года составом семьи из одного человека по категории "другие", льгот не имеет. Согласно действующему жилищному законодательству жилое помещении по договору социального найма может быть предоставлено Черновой при подходе очереди", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что пенсионерка живет в мобильном доме, представляющем собой цилиндрический блок. По данным властей, женщина была проинформирована о возможности оформления в стационарное учреждение для пожилых людей и инвалидов - ей предложили содействие в оформлении для дальнейшего проживания, однако уже несколько раз она отказывалась от дальнейшего оформления документов.