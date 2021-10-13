Свердловские власти не будут сокращать срок действия QR-кодов до шести месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. QR-коды о вакцинации в Свердловской области будут действовать в течение года, ограничение срока в шесть месяцев относится только к справкам о перенесенной болезни и поставленной прививке. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона в среду.

В среду на брифинге по итогам заседания оперативного штаба заместителю губернатора региона Павлу Крекову задали вопрос о сроках действия QR-кода, отметив, что на самом коде указано, что он будет действовать один год, а в указе губернатора - полгода. Креков ответил, что, вероятно, разница скоро исчезнет в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"В документе (Указе губернатора региона) никаких сроков применительно к кодам не названо, полгода - это о справке из больницы о перенесенном вирусе или прививке (если у человека по каким-то причинам нет кода). Креков при этом говорил о том, что и у кода в будущем срок, вероятно, будет сокращен", - сказали в оперативном штабе региона.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 октября заявил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 552 случая. По данным на 13 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.